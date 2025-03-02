شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: توصيات المجلس محل تقدير وتنفيذ من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تحظى بالتقدير وتتم مراجعتها وتكون موضع تنفيذ إلي مدي بعيد.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال أولي جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان والمنعقدة اليوم الأحد، أن التوجيهات اللازمة تصدر فور وصول المقترحات إلى الجهات المعنية، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذها.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن تطلعه إلى مزيد من الدراسات لتعزيز الأثر الإيجابي لهذه التوصيات.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي.