شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: المجلس حريص على متابعة ملف دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن دعم الصادرات من الأمور الواجب أن تكون على قائمة الأولويات للحكومة المصرية جنبا إلى جنب مع الاستثمار المباشر.

وأشار سري الدين، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن السنوات الماضية لم تشهد تحقيق طفرات، وذلك بسبب عدم وجود سياسات واضحة، خاصة وأن ما تم من يتم عرضه من معوقات هى ذاتها خلال الفترة الأخيرة، متمنيا أن يكون هناك تفسير فى بيان الحكومة للسياسة الاستراتيجية الواضحة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال معايير كمية وكيفية وزمنية فيما يتعلق بنسب التصدير التى ستزيد ووقت زيادتها والمنتجات التى لها أولوية فى التصدير وعائد التصدير على الاقتصاد القومى، منتقدا عدم وجود وزير الاستثمار الجلسة العامة، وتمثل الحكومة فى الجلسة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "وزير الاستثمار حريص على الحضور لمجلس الشيوخ، والحكومة فى تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ، وتكن للمجلس كل التقدير والاحترام، ولكن هناك التزام رئاسى حال دون حضور وزير الاستثمار الجلسة العامة اليوم"، لافتا إلى أن الفريق الذى كان سيأتى مع الوزير هو نفسه حاضر الجلسة العامة اليوم، متمنيا أن يكون لديهم الردود الكافية والشافية حول جميع التساؤلات المطروحة.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "وزير الاستثمار متعاون جدا، ولولا الالتزام الرئاسي لكان من أوائل الحاضرين للجلسة العامة اليوم".

وتابع عبد الرازق: "هناك شق مرتبط بعدد من التساؤلات المطروحة بشأن دعم الصناعة والصادرات المصرية، وهو أن تكون الردود شاملة بتوقيتات محدد، ونسب محددة، وأرقام مفصلة، خاصة وأن هناك حرص من قبل مجلس الشيوخ على متابعة ملف دعم الصناعة والصادرات بعدما أثير أكثر من مرة تحت القبة".