شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يفتح ملف القدرة التنافسية للصادرات.. وبرلماني: قطاع أولى بالمساندة والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب عز الدين جوده، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، وكذا العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي خصصت لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والموجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال "جودة"، إن الحكومة تسعى جاهدة لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية ، ومنها القطاع الزراعى لأنه قطاع واعد، كما أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة، حيث يمثل قرابة 20% من الصادرات المصرية غير البترولية.

وأضاف "جودة" أن هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع، حيث إن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.