شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا الرئيس بشهر رمضان: "وفقكم الله لاستكمال مسيرة الإصلاحات" والان مع تفاصيل الخبر

في أولي جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان، حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس علي تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى والشعوب الإسلامية والعربية، بمناسبة شهر رمضان العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد علي مصرنا الغالية هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وأمن وأمان.

وقال "عبد الرازق"، لقد هلت علينا بالأمس نسمات الشهر الفضيل؛ شهر رمضان المعظم، شهر الغفران والرحمة، شهر العمل الصالح والتقرب إلى الله، فكل عام وأنتم بألف خير وبركة، داعيا الله أن يوفق الرئيس فيما يتبناه ويتخذه من إجراءات من أجل استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة؛ اقتصاديا، وإعادة الاستقرار الى الاقتصاد المصرى وضبط الأسعار في الأسواق، وخفض معدلات التضخم وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع مشاركة دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

واستطرد رئيس مجلس النواب، قائلا: وفى كل هذا، نقدم الدعم والمساندة للدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الإصلاحات الشاملة في المجالات كافة".

واختتم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمته بالدعاء لمصر وقيادتها وشعبها، قائلا: حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي ومؤسساتها الوطنية إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بألف خير.