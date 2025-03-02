الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - مبادرة أممية.. غوتيريش يرغب في زيارة موسكو وكييف

الخليج 365 - متابعات

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان، داعيًا إلى أخذ قيمه وسيلة للتسامي وللتمسك بالإنسانية المشتركة لبناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا للجميع.

وأكد أن شهر رمضان يجسد قيم التراحم والتعاطف والسخاء، ويمثل فرصة لإعادة التواصل مع العائلة والمجتمع .

وقال: “أضم صوتي إلى أصوات صائمي رمضان في الدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل”، مبينًا أن زيارات التضامن التي دأب على القيام بها في كل رمضان تذكر العالم بالوجه الحقيقي للإسلام، ويعود على إثرها محملًا بالمزيد من الشعور الرائع بالسلام الذي يفيض به هذا الموسم الرمضاني.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن زيارة الأمين العام الرمضانية هذا العام ستكون لبنغلاديش بين يومي 13 إلى 16 مارس.

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