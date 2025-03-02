استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي، وإطلاق نار كثيف في الخليج 365 الشرقية من مخيم البريج ومدينتي خان يونس ورفح.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات التجريف والتخريب في الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع، وإطلاق النار تجاه كل من يحاول العودة إلى منزله في تلك الخليج 365.

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