شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يحذر: تشكيل حكومة سودانية موازية يهدد استقرار ووحدة السودان الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، دعمه الكامل للموقف المصري الرافض لأي محاولات تستهدف تشكيل حكومة سودانية موازية، مشددًا على أن مثل هذه التحركات تمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان واستقراره، وتؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السوداني المتأزم، ما يزيد من معاناة الشعب السوداني ويفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وأشار "محسب" ، إلى أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضم كافة الأطياف دون إقصاء، مؤكدًا أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد بعيدًا عن التوافق الوطني لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، مشددا على أن السودان يعد امتدادًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، وأن استقراره يُمثل أولوية قصوى لمصر، التي تعمل بشكل دؤوب على إيجاد حلول جذرية للأزمة السودانية من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية والحوار الشامل بين مختلف القوى السودانية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية، أن القاهرة لم تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للسودان الشقيق، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو عبر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بما يضمن الوصول إلى تسوية سلمية تحقق مصالح جميع الأطراف وتحافظ على وحدة البلاد وسلامتها.

وحذر "محسب" ، من التدخلات الخارجية التي تسعى إلى استغلال الأزمة السودانية لتحقيق أجندات خاصة، مؤكدًا أن هذه التدخلات لا تخدم سوى مصالح ضيقة تزيد من تعقيد الأوضاع وتؤدي إلى مزيد من التوتر والصراع، مؤكدا على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق توافق سوداني-سوداني يُفضي إلى استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية.

ودعا النائب أيمن محسب ، كافة القوى السودانية إلى التكاتف وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والانخراط بجدية في مسار سياسي شامل يحقق الاستقرار والتنمية للسودان، بعيدًا عن أي محاولات لفرض واقع سياسي يزيد من تأزم الوضع، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها الكامل للسودان في كافة المحافل الدولية والإقليمية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار المنطقة.