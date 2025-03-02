شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: استمرار إسرائيل فى التلاعب بمصير الفلسطينيين يؤدى لمزيد من التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وجود تحرك دولي عاجل لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، محذرًا من استمرار المماطلات الإسرائيلية التي تعرقل جهود تحقيق التهدئة وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأشار "الجندي"، إلى أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أوضاعا كارثية نتيجة العدوان المستمر، مشددا على أن هذه الخطوة تعكس نية إسرائيل في التلاعب بالاتفاقات المبرمة، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب أرواح المدنيين الأبرياء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لإنجاح مفاوضات التهدئة والتي تهدف إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول تضمن استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقات السابقة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي في فرض السلام العادل والشامل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت وواضح منذ بداية الأزمة، حيث تؤكد القيادة السياسية على ضرورة تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لإنهاء دوامة العنف المستمرة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة القوى الكبرى والمنظمات الدولية، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة، والضغط عليها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية.

وأكد " الجندي"، أن استمرار التلاعب بمصير الفلسطينيين سيؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، مثمنا الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددا على أن القيادة السياسية المصرية تسعى للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وتعمل بكل السبل لمنع أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة على حساب الشعب الفلسطيني،

ودعا "الجندي"، إلى تفعيل كل القنوات الدبلوماسية والقانونية للضغط على الاحتلال، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل عاجل، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.