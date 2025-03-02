شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة والرحمة فى تنفيذ الأحكام.. حظر الإعدام فى الأعياد احتراما للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

التزاماً بمبادئ العدالة والإنسانية، حتى عند تنفيذ العقوبات الجنائية الأشد، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز تنفيذ الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

وتأتي المادة القانونية في احترام الأبعاد الدينية والنفسية للمحكوم عليه وأسرته، وتمنحه فرصة قضاء أيام الأعياد بعيدًا عن لحظة التنفيذ، مما يراعي الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية، كما تؤكد على أن تنفيذ العقوبة يجب أن يتم في إطار قانوني صارم لا يتعارض مع القيم الإنسانية.

ويُسهم هذا النص القانوني في تعزيز صورة النظام القضائي كعدالة لا تقتصر فقط على تطبيق القانون، بل تمتد لتراعي القيم الدينية والاجتماعية، فضلا عن احترام الأعياد الدينية من شأنه تقليل آثار الصدمة على أسرة المحكوم عليه، مما يرسّخ مبادئ الرحمة والعدالة المتوازنة في المجتمع.