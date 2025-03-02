بالفيديو | وزير الداخلية الكويتي: الكويت كانت مختطفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لا يزال ملف سحب “الجناسي” في الكويت يستحوذ على هالة نقاش واسعة في الأوساط الخليجية والكويتية، إذ كثّفت اللجنة العليا لسحب وفقد الجنسية في الكويت المزيد من إجراءتها، الأمر الذي كشف المزيد من تفاصيله وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف في أولى حلقات برنامج مسرح الحياة مع الإعلامي السعودي علي العلياني، حيث أكد أن الكويت كانت مختطفة بفعل مزيج الجنسيات المختلفة المنصهرة في المجتمع الكويتي دون وثائق تثبت صحة أنسابهم.

وفقا للعربية: أن اليوسف في سياق حديثه أوضح أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات جادة في السابق من أجل تشكيل لجان خاصة بـتصحيح الأوضاع في ملف الجنسية التي على ضوئها تُسحب الجنسيات من الذين اكتسبوها عن طريق الغش والتزوير والتبعية، غير أن تلك الخطوات اصطدمت بمحاولات الرفض من قبل مجالس الأمة المتعاقبة حتى لا ينفتح الملف على مصراعيه كما هو في الوقت الراهن طبقاً لما قال.

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بأن الجنسيات المختلفة التي اكتسبت الجنسية الكويتية تعد دخيلة على المجتمع الكويتي سواء في نمط حياتها الاجتماعية أو لغتها وطباعها، أو في علاقاتها الاجتماعية، فضلاً عما كانت تحدثه من اختلاط في الأنساب، مشيراً إلى أن بلاده كانت تعاني من أزمة في الهوية الوطنية تمتد إلى أربعين أو خمسين عاماً، رافضاً الاستمرار في هذه الأزمة إلى ما لا نهاية.

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