شكرا لقرائتكم خبر عن لا يشرب الكحول ولا يدخن.. ترامب يخضع قريبًا لفحص طبي والان نبدء بالتفاصيل

الفحص الطبي لترامب

صحة دونالد ترامب

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب البالغ 78 عامًا سيخضع قريبًا لفحص طبي سنوي يشرف عليه طبيبه.وقال طبيبه شون باربابيلا في بيان: "سيخضع الرئيس دونالد ترامب لفحصه الطبي السنوي الروتيني الشهر المقبل، في مستشفى والتر ريد الوطني العسكري" في ضاحية واشنطن.وأضاف الطبيب العسكري أنه سيعلن عن موعد فحصه الطبي خلال الأسابيع المقبلة.وتكتسب قضية صحة الرئيس الأمريكي حساسية خصوصًا بعد انتهاء ولاية جو بايدن في سن 82 عاما، والذي واجه خلالها مشكلات واضحة في المشي والتحدث.ولا يشرب دونالد ترامب الكحول ولا يدخن، لكنه لا يخفي حبّه للمشروبات الغازية والوجبات السريعة.وخلال السباق الرئاسي في 2024، ركز على إظهار هذا التباين مع جو بايدن في حملته الانتخابية، وأكد في يناير 2024 أنه أجرى مؤخرًا اختبارًا إدراكيًا واجتازه بنجاح باهر.في نوفمبر 2023، نشر ترامب رسالة قصيرة من طبيبه تفيد بأنه يتمتع بصحة ممتازة، وأنه فقد بعض الوزن من دون تحديد مقداره.ولم يقدم الملياردير الجمهوري مذاك تحديثات عن صحته، وفي الأشهر الأخيرة من ولايته الأولى، أمضى ترامب عدة أيام في المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19.