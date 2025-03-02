غوتيريش: تجدد الحرب في غزة سيكون كارثياً

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن احتمال تجدد القتال في قطاع غزة سيكون «كارثياً»، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وفي ظل عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان «من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا». وأضاف أن «وقفاً دائماً لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين».