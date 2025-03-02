ستارمر.. عدو أميركا أم صديقها؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لم يكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ينجح في إقناع الرئيس الأميركي ببعض القضايا في المكتب البيضاوي حتى بدأ الإجماع بشأن أوكرانيا ــ ومستقبل حلف شمال الأطلسي ــ ينهار.

حتى عندما تنفس كير ستارمر وفريقه الصعداء وحاولوا ألا يبتسموا بشكل واسع أثناء خروجهم من المكتب البيضاوي بعد اجتماع رئيس الوزراء مع دونالد ترامب ، كان هناك بعض الأشخاص في الدوائر البريطانية الذين كانوا، حتى في ذلك الوقت، قلقين.

كان الملك تشارلز قد سلم الدعوة إلى ترامب شخصيًا لزيارة دولة ثانية، وتم فتحها أمام الكاميرات. وللمرة الأولى، بدا ترامب وكأنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره.

وفي لحظة ما، وضع ستارمر يده على كتف ترامب وكأنه صديق مقرب أو قريب للتأكيد على قربهما، بينما كان الوفد البريطاني ينظر إليه بوجه جامد ومندهش.

وبالمعنى المباشر والمدروس، أعطى ترامب لستارمر، الذي مهد الطريق بشكل جيد من خلال الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة، كل ما كان يمكن أن يتمناه - وأكثر.

الاعجاب بانكليزية ستارمر

وكان ترامب قد أشاد بموقف رئيس الوزراء التفاوضي القوي بشأن الرسوم الجمركية، وأشاد بالعلاقة الخاصة، الماضية والحاضرة والمستقبلية، بل وأعجب حتى بـ "اللهجة الجميلة" لستارمر. وقال ترامب: "كنت لأصبح رئيسًا قبل 20 عامًا لو كانت لدي هذه اللهجة".

ولكن بعض الأشخاص الذين لديهم معرفة بسلوك ترامب على مر السنين، وكيف يتحول من مزاج وطريقة عمل إلى أخرى في غضون ساعات أو حتى دقائق، لاحظوا أن بعض الأمور المهمة للغاية تركت غامضة وغير محلولة بشكل مثير للقلق. لم يكن كل شيء على ما يرام كما قد يبدو للوهلة الأولى.

كانت هناك مجالات تفتقر بوضوح إلى التفاصيل. كان أحدها يتعلق بمطالب أوروبا وأوكرانيا بأن توفر الولايات المتحدة دعمًا أمنيًا في حالة التوصل إلى أي اتفاق سلام بوساطة ترامب. قال أحد المصادر البريطانية: "لم يكن هناك شيء في هذا الشأن. لم يحصل ستارمر على أي شيء".

كان هذا الغياب الصارخ هو نفسه الذي تم الكشف عنه بعد أقل من 24 ساعة في اجتماع آخر في المكتب البيضاوي والذي سار على العكس تمامًا من المقدمات. هذه المرة أدى ذلك إلى خلاف متفجر بين ترامب ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، جالسين على نفس الكراسي في البيت الأبيض حيث كان ستارمر وترامب على علاقة وثيقة.

تفاؤل مبالغ فيه

وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية إن شعور البريطانيين بالرضا عن أنفسهم بعد اجتماعهم مع ترامب أمر مفهوم. وأضاف المصدر: "إذا كان ترامب في مزاج "مضيف جيد"، حيث قيل له كل ما يريد سماعه، فمن المحتم أن يعتقد الناس أن الأمر سار على ما يرام، ولكن ربما كان هناك بعض التحيز للتفاؤل، فقط لأنه كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

وهذا ما ثبت. ففي يوم الأحد، بعد ثلاثة أيام فقط من مغادرته البيت الأبيض في ظل علاقات طيبة على ما يبدو مع الرئيس الأميركي، يستضيف ستارمر زعماء أوروبيين في لندن ــ نفس الزعماء الأوروبيين الذين لم يضيعوا أي وقت ليلة الجمعة في إرسال رسائل دعم قوية إلى زيلينسكي بعد الإذلال الوحشي الذي تعرض له على يد ترامب ونائبه جيه دي فانس.

وبينما خرج اجتماع المكتب البيضاوي أمام الكاميرات عن مساره ــ بعد أن حاول زيلينسكي أن يفرض وجهة نظره بشأن الضمانات الأمنية، وأخبره ترامب "إنك تخاطر بحرب عالمية ثالثة" ــ دفنت السفيرة الأوكرانية أوكسانا ماركاروفا رأسها بين يديها. وبمجرد مغادرة وسائل الإعلام، ورد أن ترامب وفريقه ظلوا في المكان بينما ذهب زيلينسكي وفريقه إلى غرفة أخرى.

ولم تفلح الجهود الأوكرانية لإعادة المحادثات إلى مسارها. فقد ألغى البيت الأبيض غداء عمل ومؤتمرا صحفيا مشتركا وتوقيع اتفاق من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا. وطُلب من زيلينسكي المغادرة.

هل تم إحضارك إلى هنا للإذلال العلني؟

ثم تجمع أكثر من 100 صحفي جنبًا إلى جنب على ممر خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض لمشاهدة الرئيس الأوكراني يغادر في سيارة رياضية سوداء. صاح مراسل تلفزيوني أسترالي في المسؤولين المغادرين: "كيف تشعر بعد اجتماع المكتب البيضاوي؟ هل تم إحضارك إلى هنا للإذلال العلني؟"

ومن بين الأوروبيين الذين ساندوا زيلينسكي كان فريدريش ميرز، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني الذي فاز حزبه بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية في فبراير/شباط. ونشر ميرز على الإنترنت : "نحن نقف مع أوكرانيا في الأوقات الجيدة والمحنة. يجب ألا نخلط أبدًا بين المعتدي والضحية في هذه الحرب الرهيبة".

وفي يوم السبت، التقى ستارمر بزيلينسكي الجريح في لندن وكانت رسالته هي نفسها.

"من الصعب حقًا مواكبة التطورات. أعتقد أن كير يدرك مدى صعوبة أن يكون جسرًا بين ترامب وأوروبا"، كما لاحظ أحد الوزراء البريطانيين.

قبل اجتماع الأحد، الذي سيحضره زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والدنمرك من بين دول أخرى، ودول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك كندا وتركيا وأوكرانيا، أصدر ستارمر بيانًا يميل إلى الأوروبيين بشأن أوكرانيا. عندما تكون في روما، افعل كما يفعل الرومان. وقال المتحدث باسم زيلينسكي أيضًا إن الرئيس الأوكراني سيلتقي بالملك أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

وقال ستارمر: "بعد مرور ثلاث سنوات على الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، وصلنا إلى نقطة تحول. اليوم سأؤكد دعمي الثابت لأوكرانيا وأعزز التزامي بتوفير القدرات والتدريب والمساعدات لأوكرانيا، ووضعها في أقوى موقف ممكن".

ترامب متقلب المزاج

في الأيام المضطربة التي أعقبت فوز ترامب بالانتخابات الأميركية العام الماضي، سمح المسؤولون الأوكرانيون لأنفسهم بالأمل. فقد كانوا يدركون أن ترامب متقلب المزاج ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ولكن ربما كانت صفات ترامب الشهيرة في إبرام الصفقات تعمل لصالحهم، كما استنتجوا، بعد ثلاث سنوات من الصراع المضني مع روسيا.

ولكن أي أمل متبقي في أن يدعم ترامب بلادهم، أو حتى يتصرف كوسيط عادل بين موسكو وكييف، مات أمام أعينهم يوم الجمعة. تحولت زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض إلى أعظم كارثة دبلوماسية في هذا القرن. كان رئيس أوكرانيا ضحية لما يشتبه العديد من المراقبين في أنه لم يكن مجرد وحشية فحسب، بل كان أيضًا سطوًا متعمدًا، بعد أن اقترح بخنوع أن اتفاق السلام مع فلاديمير بوتن يجب أن يأتي مع ضمانات.

في هجوم مشترك، اتهم ترامب وجي دي فانس زيلينسكي بعدم احترام أميركا. ثم أعلن ترامب أنه طرد زيلينسكي من المبنى. وفي يوم السبت، اقترح ترامب وقف جميع المساعدات العسكرية لكييف بسرعة.

ويخشى كثيرون في أوكرانيا أن يكون القادم أسوأ. ويحاول المهندسون الأوكرانيون جاهدين إيجاد بديل لنظام ستارلينك، وهو نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الذي يملكه مستشار ترامب إيلون ماسك، والذي يلعب دورا حاسما في ساحة المعركة. وبدونه، قد تفقد الوحدات الأمامية لقطات المراقبة المباشرة التي تلتقطها طائرات بدون طيار.

وفي الوقت نفسه، إذا أوقفت الولايات المتحدة تدفق البيانات الاستخباراتية، فسوف تكافح أوكرانيا لتحديد وتدمير أهداف العدو، بما في ذلك تلك الموجودة في عمق روسيا.

في يوم الجمعة، أشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستخسر الحرب "في غضون أسبوعين" بدون مساعدة أميركية. ورد زيلينسكي بالإشارة إلى أن بوتن كان يتوقع الاستيلاء على بلاده في "ثلاثة أيام".

بعد ثلاث سنوات، لا تزال القوات الروسية تقاتل. إنهم يتقدمون في منطقة دونباس الشرقية، قرية تلو الأخرى، ولكن ببطء وبخسائر فادحة. تواصل القوات الأوكرانية الاحتفاظ بقطعة صغيرة من أراضي العدو داخل منطقة كورسك الغربية في روسيا.

في الأسبوع الماضي، اعترف زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تستطيع الفوز بالحرب بدون دعم الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، قد لا تكون خسارة الأسلحة الأميركية بالغة الأهمية كما اقترح بعض المراقبين ــ على الأقل ليس في الأمد القريب. تمتلك أوكرانيا الآن أكبر جيش في أوروبا، ويضم 800 ألف جندي. وهي أكبر منتج للطائرات بدون طيار في العالم، والتي يستخدمها الجانبان على نطاق واسع عبر خط مواجهة يمتد 600 ميل.

ترامب سحق 8 عقود من اليقين

ولكن الواقع المروع هو أنه في غضون أسابيع قليلة، سحقت رئاسة ترامب الثانية ثمانية عقود من اليقين بشأن التحالف عبر الأطلسي. واليوم، بينما يأتي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى لندن، عاصمة المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، يناقشون كيفية التكيف مع النظام الدولي الذي يتغير يوما بعد يوم.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية: "أحد الأشياء غير العادية الأخرى في كل هذا هو أن المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وكل الدماء السيئة المرتبطة به، لديها حقا دور قيادي تلعبه مرة أخرى في أوروبا".

لقد أثار تدخل ميرز والتحذير اللاحق الآمال في إحياء العلاقات الفرنسية الألمانية، التي عانت من الضعف في عهد المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أجرى محادثات إيجابية على نطاق واسع مع ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض، قبل ساعات من ذلك الاجتماع إنه يتوقع أن يتم التوصل قريبا إلى "اتفاق فرنسي ألماني غير مسبوق".

أوروبا تشعر بالصدمة من تصرفات ترامب

في حين كان لامبالاة ترامب بأوروبا معروفة جيدا، فقد صُدم الأوروبيون حقا من السرعة التي يتفكك بها التحالف. في الأسبوع الماضي، عقدت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تم إلغاؤه فجأة "بسبب مشاكل في الجدول الزمني"، مما أثار تكهنات بأنها تعرضت للتجاهل بسبب تعليقات موجهة إلى ترامب.

قبل يومين من وصولها إلى واشنطن، قالت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة وصقر روسيا البارز، إن الرواية الروسية "ممثلة بقوة" في التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة.

لقد كانت مبادرات ترامب تجاه بوتن وهجومه على زيلينسكي ووصفه بـ"الدكتاتور" سبباً في إحداث صدمة عميقة، وخاصة بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبا التي كانت من بين أشد المدافعين عن العلاقات عبر الأطلسي. وقال أحد كبار الدبلوماسيين: "يا لها من خيانة".

وقال دبلوماسي أوروبي كبير آخر إن الاتحاد الأوروبي يعيش "تسارعا تاريخيا"

وقال دبلوماسي أوروبي كبير آخر إن الاتحاد الأوروبي يعيش "مرحلة تسارع التاريخ" حيث "أصبحت الحاجة إلى الوفاء بمسؤولياتنا أكثر إلحاحاً".

والواقع أن المهمة هائلة: ضمان المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع إعادة تصميم البنية الأمنية الأوروبية وزيادة الإنفاق الدفاعي في وقت تتعرض الميزانيات لضغوط هائلة.

أوروبا والاعتماد على الذات في مواجهة الروس

ولا تزال المملكة المتحدة وفرنسا تأملان في إقناع ترامب بالحفاظ على الوجود الأميركي في أوروبا، في حين تستعد أوروبا لتحمل مسؤولية أكبر كثيرا في الدفاع عن القارة ضد العدوان الروسي.

لكن الاتجاه واضح. وقال الدبلوماسي الكبير: "يتعين علينا أن نكون مستعدين للاعتماد على أنفسنا. والصعوبة تكمن في ضرورة الاستعداد للقيام بذلك بسرعة كبيرة. فأنت بحاجة إلى إصلاح الطائرة أثناء وجودك في الجو".

إن عبارة "الاستقلال عن الولايات المتحدة" هي عبارة لم يكن لينطق بها سوى عدد قليل من الساسة الأوروبيين في الخطوط الأمامية حتى قبل ستة أشهر. لكن هذا المفهوم هو الذي تضطر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تسعى إلى تقليص اعتماد أوروبا، سواء في مجال الدفاع (الولايات المتحدة)، أو المواد الخام (الصين)، أو الطاقة (روسيا، حتى عام 2022)، إلى التفكير فيه أكثر فأكثر مع مرور كل يوم.

فقد دعت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وفي وقت لاحق من هذا الشهر ستنشر ورقة بيضاء للدفاع توضح كيف يمكن للاتحاد الأوروبي جمع الأموال لتلبية الزيادة المقدرة في الإنفاق بنحو 500 مليار يورو (412 مليار جنيه إسترليني) التي تقول المفوضية الأوروبية إنها ضرورية على مدى العقد المقبل.

قمة خاصة بدون ستارمر

وفي يوم الخميس، سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي، هذه المرة بدون ستارمر، في قمة خاصة بشأن الدفاع ومن المتوقع أن يدعوا إلى مزيد من التنسيق لتطوير الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار والمعدات لحماية "البنية التحتية الحيوية"، وفقًا لمسودة نص اطلعت عليها صحيفة الأوبزرفر.

وفي الوقت نفسه، بعد أكثر من خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى التعهد بتطوير اتفاقية الأمن والسياسة الخارجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على أنه أحد أكثر النتائج الواعدة لقمة بين ستارمر ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مايو.

ومع ذلك، تنتظرنا خيارات صعبة: يقول بعض الدبلوماسيين الأوروبيين إنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد المشاركة في أي من برامج الإنفاق الدفاعي المشترك الناشئة للاتحاد الأوروبي، فسيتعين عليها التوقيع على "شراء أوروبي"، مما يعني تجنب الأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة.

وقال مصدر آخر في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "أوبزرفر" إن هناك قضيتين كبيرتين يجب تناولهما في الاجتماعات التي سيعقدها الأوروبيون خلال الأسابيع المقبلة. الأولى هي ما إذا كانوا مستعدين حقًا للوقوف إلى جانب أوكرانيا ومواصلة مواجهة روسيا إذا انسحبت الولايات المتحدة. والثانية هي كيف يمكنهم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي سليمًا وقويًا إذا لعبت الولايات المتحدة دورًا أقل.

وقال المصدر: "إنها حقًا لحظة مهمة في التاريخ".

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن الغارديان البريطانية:

https://www.theguardian.com/politics/2025/mar/01/friend-or-foe-keir-starmer-now-walks-a-tightrope-between-europe-and-us