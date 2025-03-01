محدث: دول تُعلن السبت أول أيام شهر رمضان 2025

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، أن غدا السبت الموافق 01 مارس 2023، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وفيما يلي قائمة الدول التي أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان 2025:

أندونيسيا

ووفق مركز الفلك الدولي، فإن أندونيسيا أعلنت أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا/ دول تعلن الأحد 02 مارس أول أيام شهر رمضان 2025

سلطنة عمان

وبحسب لجنة استطلاع الهلال في سلطنة عمان، فقد أعلنت أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

المملكة العربية السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن غدا الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رؤية الهلال في مرصدي سدير وتمير.

دولة قطر

ووفق قناة الجزيرة، فقد أعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وغدا السبت أول أيامه.

الإمارات

دولة الإمارات تعلن غدا الأول من شهر رمضان المبارك.

اليمن

اليمن يعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك (وزارة الأوقاف والإرشاد)

العراق

ديوان الوقف السني في العراق يعلن أن غدا السبت هو الأول من رمضان المبارك

البحرين

البحرين تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أندونيسيا

أندونيسيا تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

الكويت

الكويت تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

سوريا

سوريا تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

الأردن

الأردن تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

اليمن

اليمن تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

مصر

مصر تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

لبنان

لبنان تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

السودان

السودان تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

ليبيا

ليبيا تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

تونس

تونس تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

الجزائر

الجزائر تعلن أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك

المصدر : مركز الفلك الدولي