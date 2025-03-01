مشاريع لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة وسوريا وليبيا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل الطارئ، لإغاثة قطاع غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي، يستفيد منها مليون شخص بقيمة 4 ملايين و 700 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز، ووكيل الأمين العام المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانج شو.

وسيجرى بموجب المشروع توفير المياه للنازحين والفئات الضعيفة من خلال شراء وتشغيل 5 صهاريج لتوزيع المياه الصالحة للشرب بسعة 10 أمتار مكعبة لكل منها، ونقل 1.800 متر مكعب من المياه يوميًا إلى الملاجئ والمجتمعات المضيفة باستخدام 36 صهريج مياه، وتوزيع حاويات تخزين المياه، بما في ذلك 23.232 وعاءً و19.800 دلو؛ بهدف تسهيل الوصول الآمن للمياه.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوصول إلى خدمات كريمة وذات جودة عالية للمؤسسات البلدية المحلية والمجتمعات المتضررة في قطاع غزة.

5 مشاريع طبية

كما دشّن المركز 5 مشاريع طبية تطوعية في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة الأطفال، والقسطرة القلبية، وذلك ضمن برنامج «أمل» التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، بمشاركة 50 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 83 فردًا، وأجرى 4 عمليات جراحية في تخصص المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، و6 عمليات جراحية لاستبدال سبعة مفاصل، ونفذ 5 عمليات جراحية في تخصص جراحة الأطفال، و15 عملية قسطرة قلبية للأطفال، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

يُذكر أن برنامج أمل السعودي التطوعي يستهدف تنفيذ 104 حملات في المجالات الطبية والجراحية، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية ومبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة في مدن سورية عدة، بمشاركة أكثر من 3.000 متطوع ومتطوعة.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التطوعية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالقطاع الصحي السوري والارتقاء بخدماته.

اتفاقية تعاون

كما وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع الهلال الأحمر الليبي؛ لتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين من العاصفة «دانيال» في منطقة الجبل الأخضر بدولة ليبيا، يستفيد منها 135.721 فردًا بشكل مباشر و32.400 فرد بشكل غير مباشر، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي، عمر جعودة.

وسيجرى بموجب المشروع توفير المياه الصالحة للشرب للسكان المحليين في المناطق المتضررة على مستوى المنازل أو المدارس أو المراكز الصحية عبر إعادة تأهيل آبار جوفية وتوفير خزانات المياه من خلال إعادة تأهيل 7 آبار جوفية، وتوفير 250 خزانًا بلاستيكيًا بسعة 2.000 لتر، وتوفير 275 مضخة مياه، و1.000 سلة تجميع قمامة، وشراء وتوزيع 10.000 حزمة من معدات النظافة، وإنشاء محطات مياه، وتوفير معدات تنقية المياه عبر حفر 12 بئرًا جديدة، وتوفير 32 وحدة تحلية مياه، وتوفير 3 شاحنات لنقل المياه.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم مشاريع إعادة التعافي في مجال المياه والإصحاح البيئي وتحسين جودة الحياة في الدول ذات الاحتياج.