السعودية تسلم 330 مسكنا جماعيا في تونس

أشرفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية، على تسليم 330 مسكنا جماعيا ممولا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.
وتتضمن المرحلة الأولى من جملة المشروع، الذي يتوزع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنا اجتماعيا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
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