روسيا تواصل تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت القوات الروسية، اليوم السبت، تقدما ميدانيا جديدا في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

فقد أعلنت موسكو أنها سيطرت على قريتين أخريين مع استمرار تقدم الجيش الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي "سودني" و"بورلاتسكي" في جنوب منطقة دونيتسك الشرقية.

تقع القريتان بالقرب من بلدة "فيليكا نوفوسيلكا" التي سيطر عليها الجيش الروسي نهاية يناير الماضي.

وتواصل روسيا، منذ شهور، تحقيق إنجازات ميدانية في جبهات القتال. وقلما يمر يوم دون أن تعلن السيطرة على قرية أو بلدة أو تجمع سكني في أوكرانيا.