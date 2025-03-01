شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: مصر تواصل دورها الرائد في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر تواصل دورها الرائد في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها ترفض أي محاولات لتصفية القضية أو فرض مخططات لتهجير الفلسطينيين.

وأوضح أن مصر ترفض بشكل قاطع أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وأن موقفها ثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.

كما أشار الشهابي إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في حشد تأييد عالمي لرفض خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي كانت تهدف إلى تهجير الفلسطينيين

وأكد أن حل القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.