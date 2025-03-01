شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة ينظم مؤتمرا لدعم الدولة في موقفها من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة الإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة تحت رعاية النائب محمد إسماعيل، مساعد رئيس الحزب لشؤون الاتصال السياسي، والنائب علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، مؤتمر جماهيري بقاعة نقابة المهندسين تحت عنوان "لا للتهجيـر" لدعم موقف الدولة المصرية من رفض تصفية القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ورفض تهجير الفلسطينين.

حضر المؤتمر عدد من قيادات الحزب والمكتب السياسي والأمانة العامة على رأسهم الدكتور أيمن مرسي، أمين التنظيم والعمل الميداني، والدكتور على عبد المطلب، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا بالحزب، والمهندس مؤمن راشد، أمين التدريب والتثقيف، والدكتورة لبنى خليفة، أمينة المرأة، والسيدة مروة النجار، أمينة التنمية المجتمعية، والدكتورة ولاء بلال، أمين مساعد أمانة الاسكندرية، وأمين الثقافة بأمانة السياسات، وبحضور أكثر من ٥٠٠ مواطن والقيادات الطبيعية والشعبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية وبعض الأهالي.

أشاد النائب "محمد إسماعيل" خلال كلمته في المؤتمر على حكمة القيادة السياسية المصرية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمجرد طرح تهجير الفلسطينيين، وطالبا من الحضور المشاركة الفعالة لدعم الدولة المصرية في مواقفها المختلفة تجاه القضية الفلسطينية.

وجاءت كلمة النائب "علاء مصطفى" مشيدا بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض الشعب المصري للتهجير، وشدد على ضرورة أهمية مواجهة الشائعات ومحاربتها والالتفاف حول مصر وقياداتها السياسية والمشاركة الفعالة لدعم الدولة المصرية.

وشدد الدكتور "أيمن مرسي" على خطورة وأهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في الوقت الراهن، موضحا أن هذه المؤتمرات واللقاءات تجعل أفراد المجتمع قريبة من المشهد السياسي و على وعي و معرفة بما تقوم به الدولة المصرية في مختلف المجالات، واختتم كلامه بالتأكيد على التزام الحزب بمواصلة العمل الجاد لتحقيق أهدافه الوطنية.

وأكدت الدكتورة "ولاء بلال" على ضرورة أهمية مواجهة الشائعات ومحاربتها والالتفاف حول مصر وقياداتها السياسية والمشاركة الفعالة لدعم الدولة المصرية في مواقفها المختلفة.

تخلل المؤتمر محاضرة عن الأمن القومي من قِبل اللواء أشرف مظهر، عضو هيئة تدريس جناح التكتيك معهد المدرعات (2012-2013) ومؤسس جناح المدرعات - قائد (الكلية الحربية) (2013-2015) و أستاذ كورس الأزمات والتفاوض – كلية الدفاع الوطني، بالإضافة إلى كلمة دكتور العميد أركان حرب صادق مجاهد، والشيخ أحمد رشاد بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، وختاما فقرة شعرية للشاعر رضا عفيفي عن فلسطين.