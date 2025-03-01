ماكرون: مستعد لمناقشة الردع النووي من أجل أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه مستعد لبدء مناقشات بشأن قدرات الردع النووي من أجل أوروبا، مشيرا إلى أن فرنسا يمكن أن تسهم في حماية دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسيجتمع زعماء أوروبيون في العاصمة البريطانية لندن غدا الأحد لمناقشة خطة من أجل السلام في أوكرانيا، كما سيحضرون قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

وقال ماكرون لهيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية، في مقابلة نشرها على منصة "إكس" اليوم السبت، إن أوروبا إذا كانت تريد التحرك نحو "مزيد من الاستقلالية" في مسألتي الدفاع والردع النووي، فيجب على قادتها بدء نقاش حول ذلك.

وأضاف "أنا مستعد لفتح هذا النقاش... إذا كان ذلك يسمح ببناء قوة أوروبية"، وتابع "هناك دائما بُعد أوروبي للمصالح الحيوية لفرنسا ضمن عقيدتها النووية".

وأكد وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، موقف الرئيس ماكرون بأن المصالح الحيوية لفرنسا تشمل "بعدا أوروبيا"، لكنها أيضا تخضع للسيطرة الحصرية لرئيس الدولة الفرنسية.

وقال على منصة إكس "ردعنا النووي فرنسي، وسيبقى كذلك، من تصميم أسلحتنا وإنتاجها، إلى تنفيذها بقرار من رئيس الجمهورية".

وأضاف "يحمي ذلك المصالح الحيوية لفرنسا التي يستطيع رئيس الدولة وحده تحديدها".