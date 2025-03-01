غوتيريش يحذّر من خطورة تجدد الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، من أن تجدد الحرب في قطاع غزة سيكون "كارثيا"، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان "من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا".

وأضاف أن "وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وبدأت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي وتنتهي اليوم السبت.