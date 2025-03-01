ألمانيا: سنعمل مع بولندا وفرنسا ودول أخرى لدعم أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ضرورة زيادة الدعم الألماني لأوكرانيا فوراً، مشيرة إلى أن بلادها ستعمل مع بولندا وفرنسا ودول أخرى لدعم دفاعات كييف.

وأضافت في تصريحات اليوم السبت، أن أوروبا بحاجة للاستثمار في دعم دفاعاتها.

“خطف أنفاسي”

في سياق متصل انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الأميركي دونالد ترامب بشدة، ووصف مقابلته الغاضبة التي أجريت في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها فاقت التصورات.

وقال شتاينماير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت وهو على متن طائرة متجهة إلى أوروغواي: “تفشل الدبلوماسية عندما تتم إهانة الشركاء أمام العالم”.

كما ذكر شتاينماير متجنبا التعقيدات الدبلوماسية المعتادة: “المشهد الذي حدث في البيت الأبيض خطف أنفاسي. لم أكن لأصدق أننا قد نضطر إلى الدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الولايات المتحدة على الإطلاق”.

وأضاف الرئيس الألماني أن الأوروبيين ما زالوا ملتزمين بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون، “لا بد أن نمنع أوكرانيا من الاضطرار لقبول الخضوع”.

يذكر أن ترامب اتهم أمس الجمعة زيلينسكي بتعريض أمن العالم للخطر عن طريق رفض التفاوض على اتفاق سلام مع روسيا، محذرا من أنه “يقامر بنشوب حرب عالمية ثالثة” وأرواح الملايين.

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