شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات سلام مع بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الصراع الأوروبي الروسي

العقوبات الأوروبية على روسيا

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي لأن تحذو حذو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وطالبهم بعقد محادثات مباشرة مع بوتين بشأن وقف لإطلاق النار واتفاق سلام في أوكرانيا.وذكر أوربان أيضا في رسالة لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن هناك صعوبة في التوصل لإجماع بشأن أوكرانيا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.وكتب، أن هناك "اختلافات استراتيجية في نهجنا إزاء أوكرانيا لا يمكن تجاوزها عن طريق صياغة مسودات أو التواصل".وكانت المجر عائقًا أمام وحدة الاتحاد الأوروبي، بشأن الحرب التي شنتها موسكو.وتحدى أوربان بروكسل بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو العام الماضي.كما عارضت حكومته العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وتحدث ترامب مؤخرًا مع بوتين هاتفيًا، مما خفف من عزلة الرئيس الروسي عن الغرب.كما التقى فريقا التفاوض من الدولتين، أيضا في الأسبوع الجاري في إسطنبول لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.