هذه رسالة لندن الصارمة لتعامل ترامب مع زيلينسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ستارمر، للرئيس الأوكراني فلولديمير زيلينسكي وقوف المملكة التام معه ومع الشعب الأوكراني حتى النهاية. وكان عناق ستارمر وزيلينسكي بمثابة رسالة إلى البيت الأبيض.

وتجمعت حشود بشرية أمام بوابة داونينغ ستريت للاحتفال بوصول الرئيس الأوكراني، وفي إشارة لهذه الحشود قال ستارمر لزيلينسكي: "لديك الدعم الكامل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ونحن نقف معك ومع أوكرانيا طالما استغرق الأمر".

وأضاف أن المملكة المتحدة لديها تصميم "مطلق" و"ثابت" على تحقيق "ما نريد تحقيقه، وهو ... سلام دائم لأوكرانيا قائم على السيادة والأمن".

وشكر زيلينسكي ستارمر وشعب المملكة المتحدة على دعمهم منذ بداية الحرب. كما شكر ستارمر على دعمه، ويكر الملك تشارلز الثالث على قبوله لقاء معه غدًا.

وقال: "نحن سعداء بوجود مثل هؤلاء الشركاء ومثل هؤلاء الأصدقاء".

ولوحظ أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "سار عمدًا" على غير العادة البروتوكولية في استقبال الزعماء، لمسافة ما إلى الشارع لتحية فولوديمير زيلينسكي.

وتوجه الزعيمان إلى 10 داونينغ ستريت لإجراء محادثات اكتسبت أهمية إضافية بعد اجتماع زيلينسكي الكارثي مع دونالد ترامب أمس.

وقال مراسل (سكاي نيوز) البريطانية إنه بينما كان الثنائي ستارمر - زيلينسكي، يعانقان بعضهما البعض، إن رئيس الوزراء كان ينوي أن تُرى هذه الصورة في جميع أنحاء العالم.

وقال: "لقد رأيت كير ستارمر يسير عمدًا لمسافة ما خارج داونينج ستريت لإظهار أنه قادم إلى الرئيس الأوكراني".

وقال المراسل: "كير ستارمر، الذي ليس شخصًا حساسًا، إذا أردنا أن نكون صادقين، يرمي ذراعيه حول الرئيس زيلينسكي في عناق صُمم ليُرى في جميع أنحاء العالم وخاصة في البيت الأبيض".

واضاف: "لقد احتفظ بهذا العناق لبعض الوقت للتأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في الجانب الذي اختاره، كير ستارمر، في هذا الصراع، أياً كانت آراء الرئيس الأميركي ونائب الرئيس."