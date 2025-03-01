شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي يكشف أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان وهدفهم في زعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، عن استراتيجيات الجماعة في نشر الأكاذيب والشائعات بهدف زعزعة استقرار مصر وإرباك الوضع الداخلي.

وأوضح البشبيشي أن هذه الشائعات، التي تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية والضغوط السياسية، تقوم بتشويه الحقائق وتحويل الأزمات الطبيعية، مثل ارتفاع الأسعار أو الأزمات الاقتصادية، إلى أزمات مفتعلة تُضاف إلى التحديات التي تواجهها البلاد، مما يسهم في إشعال الفتن وزيادة الانقسامات بين فئات المجتمع.

وأشار البشبيشي إلى أن هذا الأسلوب يهدف إلى إضعاف الثقة بين المواطنين والحكومة، ويخلق حالة من التشويش والقلق على مستوى الجمهور.

وحذر من أن هذه المحاولات لا تضر فقط بالاستقرار السياسي، بل تمتد لتطال الأمن الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات على كافة الأصعدة.

وأكد على أهمية التصدي لهذه الحملات المغرضة، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والوعي السياسي في مواجهة هذه الشائعات، بالإضافة إلى ضرورة دعم الإعلام الوطني الموثوق في نشر الحقيقة والوقوف أمام محاولات الجماعات المتطرفة في زعزعة استقرار الدولة.

وأوضح البشبيشي أن الحل يكمن في تفعيل دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الوطنية والوعي الكافي للمواطنين حول هذه المؤامرات.