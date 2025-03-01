لبنان - شهيدان في قصف إسرائيلي على مدينة الهرمل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ، مساء الخميس 27 فبراير 2025 ، استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأفادت بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية "قصفت شاحنة صغيرة "بيك اب" عند أطراف مدينة الهرمل، ما أدى إلى استشهاد شخصين"، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهد أكثر من 80 شخصا وأصيب آخرون، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في سحب قواته من الأراضي اللبنانية.

المصدر : وكالات