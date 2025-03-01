شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفيا.. مقتل 37 شخصًا وإصابة 30 في اصطدام بين حافلتين والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الحافلات في بوليفيا

حوادث الطرق في بوليفيا

الدمام - شريف احمد - قتل ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة 30 آخرين، السبت، على طريق قريب من مدينة أويوني في جنوب بوليفيا في حادث اصطدام بين حافلتين.وأشار المسؤول في الشرطة البوليفية ويسلون فلوريس إلى أنه "حتى الآن تأكد مقتل 37 شخصا، هم 35 بالغًا وطفلان".ووقع الحادث الأخطر من نوعه في بوليفيا هذا العام، على طريق ضيق ذي اتجاهين في ساعة مبكرة السبت.وكانت إحدى الحافلتين متجهة إلى مدينة أورورو التي تنظم كارنفالًا في عطلة الأسبوع يعد أحد أكبر المهرجانات في أمريكا اللاتينية ويستقطب عشرات آلاف الأشخاص.وبحسب بيانات حكومية، كثيرًا ما تشهد طرق بوليفيا الجبلية حوادث مميتة.كما تودي حوادث المرور بـ 1400 شخص في المعدل كل عام في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة.