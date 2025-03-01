عاهل بريطانيا يستقبل زيلينسكي الأحد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت تقارير بريطانية وأوكرانية إن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته للمملكة المتحدة.

والتقى زيلينسكي الذي وصل الى لندن آتيا من واشنطن، صباح اليوم السيت، مع ريس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت بعد ظهر اليوم بعد ساعات من الصدام غير العادي بين الزعيم الأوكراني ودونالد ترامب أمام وسائل الإعلام العالمية الليلة الماضية.

وقالت التقارير إن الملك تشارلز سيفتح أبواب منزله الريفي (مزرعة ساندرينغهام) للترحيب بفولوديمير زيلينسكي يوم غد الأحد، وسط توترات دبلوماسية عبر الأطلسي مقلقة ناجمة عن الخلاف المذهل في المكتب البيضاوي يوم الجمعة.

ويأتي استقبال الملك تشارلز لزيلينسكي، ذلك بعد أيام فقط من قبول ترامب دعوة من الملك لزيارة دولة ثانية "غير مسبوقة" حيث أشاد الرئيس الأميركي بتشارلز باعتباره "رجلًا رائعًا".

وكان الملك تشارلز أعرب سابقًا عن دعمه الكامل للرئيس زيلينسكي قائلاً إن أوكرانيا شهدت "عدوانًا لا يوصف" في أعقاب "هجوم غير مبرر على أرضهم".

وصل زيلينسكي إلى المملكة المتحدة اليوم السبت قبل قمة دفاعية مع زعماء أوروبيين يستضيفها رئيس الوزراء كير ستارمر، في لانكستر هاوس، لندن، غدًا الأحد.

ترتيب مسبق

وقال متحدث باسم الرئيس الأوكراني: "غدًا (الأحد)، ستكون هناك سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك اجتماع مع الملك تشارلز الثالث واجتماع زعماء أوروبيين بشأن دعم أوكرانيا".

وقال مطلعون أن الترحيب الملكي كان مخططًا له قبل أن يشتبك ترامب وزيلينسكي أمام كاميرات العالم ويصرون على أنه ليس رد فعل على الخلاف.

وقال أحدهم: "كان من المقرر دائمًا أن يكون زيلينسكي في المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، لذلك تم تحديد موعد للقاء مع الملك".

ويشير مطلعون آخرون إلى أنه على الرغم من أن تشارلز وزيلينسكي لديهما صداقة وثيقة، فإن جميع الاجتماعات بين زعماء العالم يتم تنظيمها والتوقيع عليها من قبل وزارة الخارجية والحكومة.