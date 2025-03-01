شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد العزيز: الإخوان يروجون الأكاذيب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، أن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في نشر الشائعات والأكاذيب بهدف تشويه صورة الدولة المصرية وإثارة الفوضى بين المواطنين.

وأوضح عبد العزيز أن الإخوان يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لبث معلومات مضللة، مستغلين الأزمات الاقتصادية والسياسية لتأليب الرأي العام ضد الدولة.

وأشار إلى أن هذه المحاولات اليائسة لن تنجح في تحقيق أهدافها، خاصة في ظل وعي الشعب المصري وإدراكه لحقيقة المؤامرات التي تحاك ضد بلاده.