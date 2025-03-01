شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وترفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تظل دائمًا في مقدمة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها مستمرة في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة.

وأوضح في تصريح خاص أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية في سياستها الخارجية، وأنها لن تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مصر ترفض تمامًا كل أشكال التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر يتناقض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وأكد أن مصر تسعى دائمًا إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال تبني نهج دبلوماسي قوي ومؤثر، سواء في الأمم المتحدة أو في المحافل الدولية الأخرى، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر تواصل التنسيق الوثيق مع القوى العربية والدولية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

واختتم إن مصر ستظل دائمًا على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأنها ستواصل مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق سلام عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويعزز من الاستقرار في المنطقة.