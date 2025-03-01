شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الإخوان يواصلون ترويج الأكاذيب لضرب استقرار مصر وتشويه مؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث السياسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تمارس حملاتها الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية ونشر الفوضى من خلال ترويج الأكاذيب والشائعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الديهي أن الإخوان، منذ سقوط حكمهم في ثورة 30 يونيو، لم يتوقفوا عن محاولاتهم المستمرة لضرب استقرار مصر، حيث يعتمدون على بث أخبار مزيفة، وتحريف الحقائق، واستغلال أي أحداث داخلية أو أزمات إقليمية ودولية لتأليب الرأي العام.

وأشار إلى أن الجماعة تلجأ إلى منصات إعلامية معادية وأذرع إلكترونية ممولة لنشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بهدف إفقاد المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة وإثارة القلق بين صفوف المجتمع.

وأضاف الديهي أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، وهو ما جعل الإخوان يصعدون من هجماتهم الإعلامية الكاذبة في محاولة يائسة لتشويه هذه النجاحات، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي تحققها الدولة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

ودعا الديهي الشعب المصري إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب المغرضة، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة، وعدم منح هذه الجماعات فرصة لبث سمومها داخل المجتمع.