شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة مشيدة بحزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس السيسي يخفف أعباء المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الجديدة تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة أنها تعمل على زيادة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات جديدة، بالإضافة إلى الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والحوافز الإضافية لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت خطاب أن الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر تبني سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشادت بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.