شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر ثابتة فى دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، موضحا أن هذا الدعم يشمل تقديم المساعدات الطبية والغذائية عبر معبر رفح، إلى جانب المواقف السياسية الثابتة التي تتبناها مصر في المحافل الدولية.

وأشار البرديسي إلى أن مصر تعمل على تقديم المبادرات والأفكار التي تهدف إلى لمّ شمل الفلسطينيين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تعد من أولويات الدولة المصرية.

كما شدد على أن اصطفاف المعدات والإمدادات الإنسانية بمعبر رفح يعكس التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، رغم الضغوط التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف أن مصر تواصل التصدي للمخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تمسكها بقواعد القانون الدولي، وتقديم الدعم الإنساني، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية أمام العالم.

واختتم البرديسي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا داعمة للحقوق الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.