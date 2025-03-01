شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة انتصار مهم للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن غالبية ما جاء في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيطبق في 1 يوليو، حيث سترسل التشريعات المتعلقة بها للبرلمان بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة الجديد لـ2025- 2026، لافتا إلى أن شهر رمضان الكريم سيستفيد نحو 10 ملايين أسرة بـ بطاقات التموين بقار منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ بجانب منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة بـ"تكافل وكرامة" خلال الشهر المبارك.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الزيادات الأخيرة لا تشكل عبء على الموازنة الجديدة، بل أنها قرارات مطلوبة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، معتبرا أن حزمة الحماية الاجتماعية حققت انتصار مهم للفئات الأولى بالرعاية حتى تتماشى مع التغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، ومنح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها بجانب رفع علاوة غلاء المعيشة، تعد زيادة تاريخية وغير مسبوقة، منوها بأن قيمة الإجراءات التي ستتم في شأن الأجور والمعاشات ستصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، وذلك بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.

وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.