زيلينسكي: لقاء واشنطن كان صعباً ومستعد لتوقيع اتفاق المعادن

كذلك قال أنه مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية، لكنه أضاف “هذا غير كافٍ، هدنة دون ضمانات أمنية تشكل خطرًا على أوكرانيا”.

وتابع “لا يمكننا وقف القتال إلا عندما نعلم أن لدينا ضمانات أمنية وسيكون ذلك صعب من دون الدعم الأمريكي”.

كما قال “إذا لم نتمكن من الانضمام إلى الناتو، فإننا نحتاج إلى هيكل واضح من ضمانات الأمن من حلفائنا في الولايات المتحدة”، مضيفاً “أوروبا مستعدة لمساعدتنا في تمويل جيشنا الضخم”.

50 دقيقة.. وتلاسن حاد

أتى ذلك، بعدما تحوّل لقاء بين الرئيسين في المكتب البيضاوي استمر لـ50 دقيقة، أمس الجمعة، إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحافيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له “عليك أن تبدي الشكر”.

بعد ذلك، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأمريكية في وقت مبكر الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان استقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا.