شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زيلينسكي: لقاء واشنطن كان صعباً ومستعد لتوقيع اتفاق المعادن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
عقب المشادة الكلامية العنيفة التي دارت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضه الاعتذار ، لين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موقفه مؤكداً أن الحوار في واشنطن كان صعبا لكنه أضاف”مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن”.
وقال في بيان نشره عبر سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على “إكس”، “نحن ممتنون للغاية للولايات المتحدة على كل الدعم”، معبرا عن امتنانه لترامب وللكونغرس وللشعب الأميركي خاصة خلال السنوات الثلاث من الغزو الروسي، وفق “العربية”
كما اعتبر أن مساعدة واشنطن كانت حاسمة في مساعدة أوكرانيا على البقاء على قيد الحياة، وطالب الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب كييف بشكل أقوى.
وتابع “على الرغم من الحوار في واشنطن كان صعباً، فإننا لا نزال شركاء استراتيجيين. ولكننا بحاجة إلى أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا البعض لفهم أهدافنا المشتركة بشكل حقيقي”.
هذا واقتبس الرئيس الأوكراني من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وقال “كما قال الرئيس ريغان ذات مرة “السلام العادل ليس مجرد صمت للحرب”.
وتابع “نحن نتحدث عن سلام عادل ودائم للجميع”، مبيناً أن الهدنة لن تنجح مع الرئيس الروسي بوتين الذي خرق الهدن 25 مرة خلال السنوات العشر الماضية حسب زعمه.
كذلك قال أنه مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية، لكنه أضاف “هذا غير كافٍ، هدنة دون ضمانات أمنية تشكل خطرًا على أوكرانيا”.
وتابع “لا يمكننا وقف القتال إلا عندما نعلم أن لدينا ضمانات أمنية وسيكون ذلك صعب من دون الدعم الأمريكي”.
كما قال “إذا لم نتمكن من الانضمام إلى الناتو، فإننا نحتاج إلى هيكل واضح من ضمانات الأمن من حلفائنا في الولايات المتحدة”، مضيفاً “أوروبا مستعدة لمساعدتنا في تمويل جيشنا الضخم”.
50 دقيقة.. وتلاسن حاد
أتى ذلك، بعدما تحوّل لقاء بين الرئيسين في المكتب البيضاوي استمر لـ50 دقيقة، أمس الجمعة، إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحافيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له “عليك أن تبدي الشكر”.
بعد ذلك، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأمريكية في وقت مبكر الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.
يذكر أن الرئيس الأمريكي كان استقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الجمعة، لتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة والحديث عن إنهاء الحرب مع روسيا.
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