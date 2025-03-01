هل هدد زيلينسكي الولايات المتحدة خلال عراكه التاريخي مع ترامب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: رأت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريح فلاديمير زيلينسكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "ستواجه مشاكل لاحقا" هو تهديد علني من قبل نظام كييف لواشنطن.

وقالت زاخاروفا على هواء قناة "سولوفيوف لايف" التلفزيونية: "الأمر اللافت للنظر هو شيء آخر، إنه ذلك التعبير الذي ظهر بين السطور، حيث قال زيلينسكي: إن أمريكا ستواجه مشاكل لاحقا وستشعر بها وهذا أمر بالغ الخطورة".

وأضافت: "الرئيس الأمريكي ونائبه ردا عليه ووضعاه في مكانه، لكن القضية تكمن في أمر آخر.. نحن نتحدث عن تهديد علني من قبل نظام كييف للولايات المتحدة.. الأقلية العالمية لم تسمَعنا ولم ترغب في سماعنا عندما قلنا إن هذا النظام قد تحول بالفعل إلى نظام إرهابي".

وتابعت قائلة: "عندما يقول زيلينسكي، بصفته زعيم هذا النظام الإرهابي، عبارات مثل (ستواجهون مشاكل، وستشعرون بها)، فإنه يقصد ذلك تحديدا على ما أعتقد.. لقد أتقن نظام كييف الإرهاب والتطرف والتخريب".

واختتمت قائلة: "نحن نشهد ذلك كل يوم، فهم يفخرون بالاغتيالات والتفجيرات".

هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.

واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

كما وبخ ترامب زيلينسكي في أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".

وفي خضم احتدام التصريحات، قال زيلينسكي: "..خلال الحرب، الجميع يواجه تحديات ومشاكل، حتى أنتم.. ولكن لديكم محيط جميل ولا تشعرون بذلك الآن، لكنكم ستشعرون به في المستقبل، لكن لن تكون لديكم حرب".

ورد ترامب على زيلينسكي بالقول: "لحظة لحظة..لا تملي علينا مشاعرنا..نحن نعمل على حل قضية..لا تخبرنا كيف يجب أن نشعر، ذلك لأنك لست في موقع يسمح لك بتحديد ما سنشعر به".

وأضاف: "سنشعر بحال جيد..سنشعر بالقوة.. سنشعر بحال رائع وبقوة كبيرة.. حاليا، أنت لست في وضع جيد.. لقد سمحت لنفسك بأن تكون في وضع صعب، وهو محق في ذلك.

أنت في وضع صعب. أنت حاليا لا تملك الأوراق اللازمة".

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.