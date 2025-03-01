ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,388 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,388 شهيدًا و 111,803 جرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 23 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، منهم 21 شهيدًا تم انتشالهم من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

في السياق ذاته، تعرضت الخليج 365 الشرقية من مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة اليوم، إلى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية.

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