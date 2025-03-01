صحفية: الوفد الأوكراني "توسل" لإعادة الحوار بعد خلاف ترامب مع زيلينسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت الصحفية الأمريكية من قناة "فوكس نيوز" جاكي هنريك نقلا عن مصادر في البيت الأبيض أن الوفد الأوكراني ترجى وتوسل لإعادة الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

وكتبت الصحافية في منصة إكس أن "ترامب طرد زيلينسكي، ولم يغادر من تلقاء نفسه. لقد توسل الأوكرانيون للتهدئة، لكن (وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو و(مستشار البيت الأبيض للشؤون الأمنية مايك) والتز أخبروهم أن على زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض والعودة عندما يكون مستعدا للسلام".

وقد نشب خلاف حاد وتلاسن تحت سقف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كما قام رئيس نظام كييف بمقاطعة رئيس الولايات المتحدة وهو يتحدث وجادله مرارا.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

