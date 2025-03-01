ترامب: بايدن أو ابنه هو صاحب كوكايين ظهر في البيت الأبيض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: من المقرر إعادة فتح تحقيق حول غرام واحد من الكوكايين تم العثور عليه في يوليو 2023 بالبيت الأبيض، بعد أن كرر الرئيس دونالد ترامب زعمه بأن الغرام "كان لجو، أو ربما لابنه هانتر"، بحسب ما قال في مقابلة أجرتها معه مجلة The Spectator البريطانية هذا الأسبوع.

وكان عناصر من الخدمة السرية عثروا خلال نوبة تفتيش دورية في موقع يتاح للزوار الوصول إليه على المخدر في ظرف داخل واحدة من خزائن صغيرة يستخدمها العاملون في البيت الأبيض والزوار لترك هواتفهم المحمولة بجوار الجناح الغربي بالبيت الأبيض، حيث المكتب البيضاوي ومكاتب عمل يستخدمها مساعدو الرئيس، وحيث يتم جمع بيانات الزائرين والتدقيق بما تلتقطه كاميرات المراقبة.

ومع أن جو بايدن كان وأسرته وابنه هانتر في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لما تختصر "العربية.نت" ما بثته الوكالات ذلك الوقت، وما قرأته أمس الجمعة في موقع المجلة، وبرغم تحقيق قامت به "الخدمة السرية" وأغلقته بعد 10 أيام لعدم توفر أدلة مادية ضد أحد، إلا أن ترامب تكهن مرارا بأن الكوكايين كان لبايدن أو ابنه الذي لديه تاريخ بتعاطي المخدرات.

"إما جو أو هانتر"

وأحدث تكهن جديد لترامب كان الذي ذكره في المقابلة التي أجاب فيها على سؤال طرحه عليه الصحافي الأميركي Ben Domenech عمن يمكن أن يكون صاحب ذلك الكوكايين، فقال ترامب: "حسنا. إما جو أو هانتر.. كان ذلك أمراً فظيعاً للغاية لأن تلك الخزائن ليست نظيفة، وفيها مئات بل آلاف بصمات الأصابع. وعندما ذهبوا لفحصها، كانت باردة للغاية وجافة"، في إشارة إلى أن البصمات تم مسحها.

تابع وقال: "كانت هناك بصمات.. أعني، إذا دققت بواحدة منها في أي وقت، فسترى مئات البصمات. كل شخص هناك سيترك بصمة إصبع عندما يدخل، ويتم مسح هذا الشيء بأقوى نوع من أنواع الكحول". أما إشارته إلى تحقيق جديد، فكانت بقوله: "سأنظر في ذلك لأن أشياء سيئة حدثت".