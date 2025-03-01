هذا ما فعله زيلينسكي بعد طرده من البيت الأبيض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: بعد طرده من البيت الأبيض، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شكره لأمريكا والرئيس دونالد ترامب والكونغرس والشعب الأمريكي.

شكر أميركا

وكتب زيلينسكي في حسابه على منصة "إكس": "شكرا لأمريكا، شكرا لدعمكم، شكرا لهذه الزيارة.. شكرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللكونغرس وللشعب الأمريكي".

وأضاف: "إن أوكرانيا بحاجة إلى السلام العادل والدائم، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بالضبط".

هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.

واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما اعتبر نائبه جيه دي فانس بأن "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".

كما وبخ ترامب زيلينسكي في أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".

وتابع متوجها لزيلينسكي بالقول: "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية.. لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة".

وجاء ذلك بعدما قال ترامب إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم تنازلات لإنهاء النزاع، حيث استشاط ترامب غضبا قائلا :"أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

توجه إلى أوروبا

غادر رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي واشنطن بعد مشادته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة.

وأقلعت طائرة تابعة للسلطات الأوكرانية في الساعة 6:53 صباحا بتوقيت موسكو من قاعدة عسكرية أمريكية وهي في طريقها إلى لندن، وفقا لبيانات موقع FlightAware.

ومن المتوقع أن تهبط طائرة زيلينسكي في العاصمة البريطانية في 13:42 بتوقيت أوروبا.

