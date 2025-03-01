شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: حزمة الحماية الاجتماعية استجابة حيوية وخطوة داعمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بحزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد ألفتاح السيسي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لدعم المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح عبد العزيز أن الحزمة تأتى فى إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن ألفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتحديات المعيشة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد استجابة حيوية لمطالب الشعب، معتبراً إياها انعكاسًا للمسئولية الكبيرة التى تتحملها الدولة تجاه مواطنيها.

وأكد عبد العزيز أن هذه الحزمة من الإجراءات التي ستساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمصلحة المواطن فى جميع أنحاء الجمهورية.