شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم فى رمضان.. المسلمانى: تلاوات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم .

وعلي صعيد خريطة الآذان تم ضم آذان الشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلي قائمة الآذان ، ليصبح آذان إذاعة القرآن الكريم بصوت (٩) من عمالقة المدرسة المصرية، علي أن يكون آذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت.

وتضم قائمة الآذان أصحاب الفضيلة: محمد رفعت، ومحمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، وعلي محمود، وطه الفشني، وسيد النقشبندي .

أما علي صعيد خريطة التلاوة، فسوف يستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم إلي (١٨) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة، كما سيستمع إلي تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام ١٩٣٤ ، لم تتم إذاعتها من قبل، وتذيعها إذاعة القرآن الكريم بعد ٩١ عاماً من تسجيلها.

وسوف تبث إذاعة القرآن الكريم أيضاً تلاوات نادرة لم تدع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجري الإعداد حالياً لمفاجأة كبري في إطار العودة القوية لإذاعة القرآن الكريم ، سوف يتم الإعلان عنها قريباً.

