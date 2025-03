شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| سفيرة أوكرانيا بواشنطن تخفي وجهها "حرجًا" خلال مشادة ترامب وزيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تتوقف أصداء المشادة التاريخية بيني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي شتهدت البيت الأبيض، إذ تداول حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وراء الكاميرا لسفيرة أوكرانيا في واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، وهي تخفي وجهها حرجًا خلال الواقعة.She is so stressed uncomfortable and literally in state of crying despite tough trainings.But libtards agenda has started.This is a Twitter Status— DeepDownAnalysis (@deepdownanlyz) https://twitter.com/deepdownanlyz/status/1895664028497936814?ref_src=twsrc%5Etfwووقعت مواجهة كلامية محتدمة بين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الجمعة.جاء ذلك في اجتماع من المقرر أن يوقعا فيه على اتفاق بشأن تقاسم ثروات أوكرانيا المعدنية، ومناقشة اتفاق سلام مع روسيا.وقال ترامب لزيلنسكي: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفًا".كما وصف الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه جيه دي فانس الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه "عديم الاحترام" خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، حين طلب الزعيم الأوكراني التزامًا أمنيا أمريكيًا.ودعا ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقديم "تنازلات"، في حين قال الأخير إنه لا يريد أن يفعل ذلك مع "القاتل" فلاديمير بوتين.وقال ترامب خلال ترحيبه بزيلينسكي في المكتب البيضاوي لإجراء محادثات "لا اتفاق دون تنازلات. لذلك ستكون هناك حاجة بالتأكيد لتقديم تنازلات، لكنني آمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد البعض".ورد زيلينسكي إن أوكرانيا لن تقدم على "مساومات مع قاتل على أراضينا"، في إشارة إلى الرئيس الروسي. وأضاف "أعتقد أن الرئيس ترامب يقف في صفنا".كذلك، قال ترامب إن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا "قريب نسبيًا"، وأشاد "بالاتفاق العادل للغاية" بشأن استغلال المعادن الأوكرانية.ومن المتوقع أن يوقع الرئيسان اتفاقًا إطاريا بشأن استغلال المعادن الاستراتيجية في أوكرانيا ومناقشة ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا.في هذا الصدد، قال الرئيس زيلينسكي الذي دعا نظيره الأميركي لزيارته في أوكرانيا، إنه من الحيوي أن تضمن واشنطن أمن أي قوة حفظ سلام مستقبلية في بلاده.وصرّح زيلينسكي في البيت الأبيض "هذا أمر حيوي، هذا ما نريد التحدث عنه، هذا مهم للغاية"، رغم أن الرئيس الأميركي كان حذرا بشأن تقديم أي ضمانات أمنية.