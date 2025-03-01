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رفض الاعتذار لترامب.. زيلينسكي: يمكن إنقاذ العلاقات مع أمريكا

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، إنه لا يدين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض أمام الكاميرا.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة: "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأمريكي". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني: "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا".
وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للغزو الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".

العلاقة مع الولايات المتحدة

اعتبر زيلينسكي أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن "بالطبع" إنقاذها، وذلك عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن "بالطبع" إصلاح العلاقات بين البلدين "لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا"، مضيفا أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك.
وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا" في المفاوضات لإنهاء النزاع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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