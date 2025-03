شكرا لقرائتكم خبر عن رفض الاعتذار لترامب.. زيلينسكي: يمكن إنقاذ العلاقات مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقة مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، إنه لا يدين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض أمام الكاميرا.وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة: "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأمريكي".وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني: "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا".وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للغزو الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".اعتبر زيلينسكي أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن "بالطبع" إنقاذها، وذلك عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن "بالطبع" إصلاح العلاقات بين البلدين "لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا"، مضيفا أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك.وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا" في المفاوضات لإنهاء النزاع.