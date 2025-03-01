شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال الصحفيين بمعامل البرج والمختبر بعد حل أزمة النقابة مع المعامل والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل اليوم السبت، معامل البرج والمختبر من جديد الزملاء الصحفيين بعد توقف دام لعدة أشهر، وذلك انطلاقا من حرص النقابة على الضمانات الاجتماعية والصحية لأعضائها، كما أعلن لكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين عن عودة تفعيل بروتوكول التعاون مع تلك المعامل.

وأكد البلشي نجاح نموذج للتفاوض الاجتماعي والنقابي لضمان حقوق الزملاء، وأنه تم حل المشكلة مع معامل البرج والمختبر، وبدء استقبال الصحفيين وأسرهم بجميع الفروع بجميع المحافظات.

وكانت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، قد أعلنت إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، وذلك بسبب إصرارها على زيادة أسعار الخدمات المقدمة للنقابات الثلاثة دونا عن نظيراتها من النقابات المهنية، وأن خاضت النقابات الثلاثة مفاوضات موسعة للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.



