شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تسارع وتيرة الخلاف الأمريكى الأوكرانى ينذر بتداعيات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن الخلاف الحاد الذي وقع في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني قد تكون له تداعيات خطيرة.

وأشار الدكتور هشام عناني إلى أن ردود الفعل الأوروبية على هذا الخلاف العلني تنذر بوجود أزمة أوروبية-أمريكية بشأن أوكرانيا، لا سيما في ظل عدم وجود اتفاق تام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الناتو وقضايا أخرى.

وأضاف عناني أن غياب التوافق بين أوروبا والولايات المتحدة حول الحرب الروسية-الأوكرانية قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة أو تورط أوروبا في مواجهة مباشرة مع روسيا، مما ينذر باحتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة.

ويؤكد الحزب أن تسارع وتيرة الخلاف الأمريكي-الأوكراني أمر خطير، وأن هناك قضايا لم تؤخذ بعين الاعتبار، لا سيما وأن أهداف الطرفين مختلفة، مع انحياز أوروبي واضح للموقف الأوكراني باعتباره خط الدفاع الأول ضد روسيا وتهديداتها لأوروبا.