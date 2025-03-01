شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. مقتل 11 شخصًا في حادث اصطدام قارب بسفينة صناعية والان نبدء بالتفاصيل

اصطدام قارب ركاب بسفينة صناعية

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات الصينية مقتل 11 شخصًا وفقدان خمسة آخرين اثر اصطدام قارب ركاب بسفينة صناعية في نهر بمقاطعة هونان في وسط الصين.وأشارت وكالة شينخوا الرسمية الجمعة، إلى سقوط 19 من ركاب القارب في المياه الثلاثاء عندما اصطدمت به سفينة مخصصة لتنظيف البقع النفطية في نهر يوانشوي بمقاطعة يوانلينغ.وجرى إنقاذ ثلاثة أشخاص، وعثر على جثتين بعد ذلك بوقت قصير.وأفاد تقرير "شينخوا" أن عناصر فرق الطوارئ انتشلوا القارب مساء الجمعة من المياه، وتأكد وفاة تسعة آخرين.ويواجه عناصر الإنقاذ ظروفا "معقدة" في عملهم للبحث عن المفقودين بسبب عمق المياه في موقع الحادث.