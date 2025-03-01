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شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في أوروبا.. ردود فعل متباينة على مشادة ترامب وزيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسببت مشادة كلامية غير مسبوقة بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الجمعة، بصدمة في العالم.
واتهم ترامب نظيره الأوكراني الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي".
وفي مشهد شديد التوتر استمر عدة دقائق وشارك فيه أيضا نائب الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات.
وكتبت على موقع تلغرام: "امتناع ترامب وفانس عن ضربه معجزة في ضبط النفس".
بينما وصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في 18فبراير في السعودية، في منشور على منصة إكس المشادة بأنها "تاريخية".
وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة للمهرج".
وشدد شميغال عبر منصة إكس: "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".
وتعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوقوف إلى جانب كييف، مشككة بزعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي.
وكتبت كالاس على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب المواجهة في المكتب البيضاوي: "اليوم، أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر يعود لنا كأوروبيين لقبول هذا التحدي"، مضيفة "أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".
وأكد قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن قواته تقف إلى جانب زيلينسكي. وقال سيرسكي الذي نادرا ما يدلي بتصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي: "القوات المسلحة مع أوكرانيا ومع الشعب ومع القائد الأعلى. قوتنا في وحدتنا".
وأكدا في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون أبدا لوحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم".
وكتب عبر منصة إكس: "الرجال الأشداء يصنعون السلام والرجال الضعفاء يصنعون الحروب. اليوم الرئيس ترامب وقف بشجاعة إلى جانب السلام. مع أن الأمر كان صعبا هضمه على كثيرين. شكرا السيد الرئيس!"
وأضاف: "أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك".
وكتب سانشيز الداعم الكبير لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عبر منصة إكس: "أوكرانيا، إسبانيا تقف إلى جانبك".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبر إكس وبلوسكاي: "ألمانيا وحلفاؤنا الأوروبيون متحدون إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على الدعم الثابت لألمانيا وأوروبا وأبعد من ذلك".
أما الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة ومستشارها المقبل فريدريش ميرتس فقال: "يجب عدم الخلط أبدا بين المعتدي والضحية" في هذا النزاع.
وقالت ميلوني في بيان: "قمة من دون تأخير ضرورية بين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما من أجل البحث بشكل صريح في الطريقة التي ننوي فيها مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة بدءا بأوكرانيا التي دافعنا عنها معا في السنوات الأخيرة".
وقال رئيس الوزراء ديك شوف: "دعم هولندا لأوكرانيا لا يتزعزع خصوصا الآن. نريد سلاما دائما ونهاية لحرب العدوان التي باشرتها روسيا".
واتهم ترامب نظيره الأوكراني الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي".
وفي مشهد شديد التوتر استمر عدة دقائق وشارك فيه أيضا نائب الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات.
روسياأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحلى بـ"ضبط النفس" بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.
وكتبت على موقع تلغرام: "امتناع ترامب وفانس عن ضربه معجزة في ضبط النفس".
بينما وصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في 18فبراير في السعودية، في منشور على منصة إكس المشادة بأنها "تاريخية".
وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة للمهرج".
أوكرانياأكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال أن "السلام من دون ضمانات مستحيل" بعد المشادة الكلامية.
وشدد شميغال عبر منصة إكس: "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".
وتعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوقوف إلى جانب كييف، مشككة بزعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي.
وكتبت كالاس على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب المواجهة في المكتب البيضاوي: "اليوم، أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر يعود لنا كأوروبيين لقبول هذا التحدي"، مضيفة "أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".
وأكد قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن قواته تقف إلى جانب زيلينسكي. وقال سيرسكي الذي نادرا ما يدلي بتصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي: "القوات المسلحة مع أوكرانيا ومع الشعب ومع القائد الأعلى. قوتنا في وحدتنا".
الاتحاد الأوروبيأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني.
وأكدا في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون أبدا لوحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم".
المجرشكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دونالد ترامب لوقوفه إلى "جانب السلام" بعد المشادة مع زيلينسكي.
وكتب عبر منصة إكس: "الرجال الأشداء يصنعون السلام والرجال الضعفاء يصنعون الحروب. اليوم الرئيس ترامب وقف بشجاعة إلى جانب السلام. مع أن الأمر كان صعبا هضمه على كثيرين. شكرا السيد الرئيس!"
فرنساشدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجود "معتد هو روسيا وشعب معتدى عليه هو أوكرانيا".
وأضاف: "أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك".
بولنداأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "عزيزي زيلينسكي، أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء، لستم لوحدكم".
إسبانياأكدت إسبانيا على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إنها تقف إلى جانب اوكرانيا.
وكتب سانشيز الداعم الكبير لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عبر منصة إكس: "أوكرانيا، إسبانيا تقف إلى جانبك".
ألمانياقال المستشار الألماني أولاف شولتس: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبر إكس وبلوسكاي: "ألمانيا وحلفاؤنا الأوروبيون متحدون إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على الدعم الثابت لألمانيا وأوروبا وأبعد من ذلك".
أما الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة ومستشارها المقبل فريدريش ميرتس فقال: "يجب عدم الخلط أبدا بين المعتدي والضحية" في هذا النزاع.
إيطاليادعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لعقد قمة "دون تأخير" بين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما.
وقالت ميلوني في بيان: "قمة من دون تأخير ضرورية بين الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما من أجل البحث بشكل صريح في الطريقة التي ننوي فيها مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة بدءا بأوكرانيا التي دافعنا عنها معا في السنوات الأخيرة".
هولنداأكدت هولندا أن دعمها لأوكرانيا "لا يتزعزع".
وقال رئيس الوزراء ديك شوف: "دعم هولندا لأوكرانيا لا يتزعزع خصوصا الآن. نريد سلاما دائما ونهاية لحرب العدوان التي باشرتها روسيا".