زاخاروفا: لا أعلم كيف تمالك ترامب نفسه ولم يضرب هذا "الوغد"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: تتواصل ردة الفعل العالمية تفاعلاً مع المشادة الكلامية الحادة بين الرئيس الأميركي دنالد ترامب والرئيس الأميركي فولوديمير زيلينسكي الجمعة في البيت الأبيض.

فقد صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أكبر كذبة لزيلينسكي خلال اجتماعه بالرئيس دونالد ترامب كانت أن الجميع تركوا كييف وحدها في عام 2022.

وكتبت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه هي التصريح في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 تركوه وحده، دون دعم".

وأضافت زاخاروفا: "كيف تمكن ترامب ونائبه فانس من ضبط نفسيهما وعدم ضرب هذا الوغد، إنها معجزة التحمل".

وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض اليوم. تعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف. مدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه امتيازات كبيرة في المفاوضات".

وأضاف: "لا أريد تقديم امتيازات لأحد، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في المكتب البيضاوي الثمين. ويمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

وكان ترامب قد استقبل رئيس نظام كييف الذي وصل إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لتوقيع اتفاقية استخراج المعادن والموارد المعدنية في أوكرانيا.