كيف تم إبلاغ زيلينسكي أنه مطرود من البيت الأبيض؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، عن الأحداث التي تبعت المشادة الحادة التي دارت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى في البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب تشاور في المكتب البيضاوي مع نائبه جي دي فانس ووزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ثم اتخذ قرارا بأن زيلينسكي "ليس في وضع يسمح له بالتفاوض"، ووجه روبيو ووالتز لإبلاغ زيلينسكي بأن الوقت حان ليغادر البيت الأبيض.

أول رد فعل

وبعد المغادرة، وفي أول تعليق له على المشادة، عبر الرئيس زيلينسكي عن "امتنانه للشعب الأميركي". وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "شكرا للرئيس الأميركي والكونغرس والشعب الأميركي.. أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، ونحن نعمل من أجل ذلك تحديدا".

وقد دارت مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض، الجمعة.

وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشال" بعد ذلك إن "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أميركا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة في المفاوضات" مع روسيا.

وأضاف "لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".